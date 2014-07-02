韩女性就业率首破50%创历史新高

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引韩联社消息，韩国统计厅和韩国雇佣信息院2日发表的资料显示，韩国女性6月的就业率首次突破50%，为50.2%，同比提高0.5个百分点。这是有记录以来的最高值，此前的最高纪录为2007年6月的50.0%。

据统计，韩国25-29岁女性6月的就业率首次突破70%，高于同年龄段男性就业率(69.3%)。25-29岁已婚女性的就业率为51.6%，同比提升2.3个百分点。30-34岁已婚女性就业率为49.1%，同比提升1.6个百分点。同年龄段未婚女性就业率分别为78.0%和78.5%。35-44岁已婚女性因需照顾家庭和抚养孩子，就业人数在逐渐减少。

资料还显示，女性就业岗位尽管有了量的增加，却没有质的改善。50-54岁女性就业率为65.2%，同比增加1.9个百分点，在各年龄段中增幅最大。但她们的工作岗位多为收入较低的非正式工。

韩国雇佣信息院表示，要保持女性就业率的增势，就需要防止25-34岁已婚女性出现职业生涯空白，并为35-44岁的女性在经历育儿后重新参与经济活动制定针对性政策。