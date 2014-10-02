专家：哈萨克斯坦50%的人口不愿从事体育活动

哈通社阿拉木图10月2日电，«Sport Concept»社会保障基金主席安娜•谢列波娃今天在阿拉木图举行的新闻发布会上称，哈萨克斯坦50%人口不愿从事体育活动。

她说，这不是令人高兴的好消息。国民的健康问题是当前一个重要的话题，但令人遗憾的是，在哈萨克斯坦不是每一个人都很重视自己的健康。国民健康教育开展的也不够理想。 谢列波娃说："80%的哈萨克斯坦人认为，目前所进行的健康的生活方式宣传教育活动已成口号，并没有多大的实际意义，12%的人则认为这项活动就没有开展过。" 谢列波娃指出，正因为这一活动开展的不够理想，才导致哈萨克斯坦人体育活动热情底下。 谢列波娃说："哈萨克斯坦50%的人口不愿从事体育活动，体育活动中心的入场票价格高是原因，抽不出时间或缺乏资金也是其原因之一，33%的哈萨克斯坦人每月愿为体育锻炼支出1万坚戈，34%的人支出2万坚戈，25%的人每年只去几趟体育场所。" 谢列波娃同时也指出，国家每年为国民健康教育宣传活动拨充足的资金，如，2013年下拨的资金为15亿坚戈。 谢列波娃还说，由于总人口中体育人口比例低，哈萨克斯坦许多国际指数落后于他国，例如，全球188个国家中哈萨克斯坦酒精消耗量位居第34位，总人口中有20%的成年人、10%的青少年吸烟。因此，国家应大力加强健康的生活方式宣传教育活动，同时要加大庭院体育发展力度，并为此增加财政拨款。（编译：林海）