英媒：中国已要求英国协助遣返50名贪官

哈通社阿斯塔纳3月31日电 外媒称，最近中国领导人已经开始将目光投向海外，目前正在争取其他国家(包括美国，可能还包括英国)协助抓捕外逃贪腐官员。

据英国《独立报》网站3月29日报道，上周宣布启动的"天网"行动是一项由中国警方牵头的最新行动，将协调多个政府部门共同追查外逃贪官。作为"天网"行动的重要组成部分，中国首次全球追逃的"猎狐"行动2014年共抓获500多名外逃官员。 报道说，2015年2月，意大利向中国引渡了一名涉嫌诈骗140多万元人民币的中国女性。这是它首次批准向中方引渡犯罪嫌疑人，也是中国希望延续下去的举动。 启动短短几天后，关于这一最新行动的报道称，中国政府向美国提供了一份它相信逃往美国的涉嫌贪腐官员的追逃"优先名单"。中方曾表示，它相信目前有大约150名"经济逃犯"身处美国。 据英国广播公司(BBC)援引匿名"权威人士"提供的消息说，中国政府也已要求英国协助从该国遣返大约50名涉嫌贪腐的官员。 中国与美国和英国都没有签订引渡条约，但中国政府已经与美国官员举行了会谈，希望借此达成个案合作协议。 法国则与中国签有引渡协议。2014年12月，法国政府表示它愿意协助抓捕逃犯。中国向法国提供了一份据信身处该国及其邻国的10名贪官名单。 报道说，由于中国与加拿大、澳大利亚(据说这两个国家都是外逃贪官青睐的目的地)也没有引渡协议，"猎狐"行动组主要靠的是承诺从轻处罚和结束逃亡生活来诱使追逃目标回国。2014年10月，据中国媒体报道，有大约40%的"狐狸"在警方与之联系后自愿返回中国。 上海国际问题研究院的国际法专家薛磊表示："‘猎狐'行动一直进展顺利，是因为很多‘狐狸'被成功劝返。" 他说："许多外逃官员以为一旦逃离中国就到了天堂，可他们当中的很多人过着落魄的生活，成天提心吊胆。而且，如果自首就可以从轻处罚。他们常常会选择回国服刑，然后从新开始。" 薛磊指出，中国追逃名单上的许多人涉嫌经济犯罪，这使他们更有可能适用于所在国家的反洗钱法律，从而加大了他们承受的压力。