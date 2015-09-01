中国银行将向巴伊铁列克国有控股公司提供50亿美元贷款

哈通社北京9月1日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）31日，在纳扎尔巴耶夫总统和中国国家主席习近平的共同见证下，巴伊铁列克国有控股公司董事会执行主席库万德科•毕申姆巴耶夫与中国银行董事会主席田国立签署合作协议。在该协议框架下，为支持哈萨克斯坦工业创新发展规划，中国银行将向巴伊铁列克公司提供50亿美元贷款。

毕申姆巴耶夫表示，双方在透明、公平和相互理解的基础上签署了这一协议。通过这一协议，将有45项具有实质性意义的计划付诸实施。哈中两国企业正在就产业投资的相关事项，开展共同研究。

毕申姆巴耶夫强调，这笔资金将被用于直接投资，即作为公司授权资本投入市场。同时，部分资金将被用于投入信贷市场。

巴伊铁列克国有控股公司成立于2013年5月22日，旨在为国家经济的发展和振兴提供支持，并吸引投资。公司下属子公司包括：哈萨克斯坦开发银行、哈萨克斯坦投资基金、哈萨克斯坦住房建设储蓄银行、达姆创业发展基金等。

中国银行，全称中国银行股份有限公司（Bank of China），是中国历史最为悠久的银行之一。其与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行合称中国的五大国有商业银行。中国银行在中国大陆地区拥有37家一级分行和直属支行，并在全球29个国家和地区设有600多家分支机构。

纳扎尔巴耶夫总统此次对中国的国事访问将持续至9月3日。本周四，总统将出席为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年而举行的盛大阅兵式。（编译：塔尔）