今明两年美国油价将维持在低于50美元/桶的水平

哈通社阿斯塔纳1月13日电 据《华尔街日报》13日报道，美国政府预测机构周二表示，今明两年美国原油期货平均价格将维持在50美元/桶下方的水平。

分析师普遍预期，今年油价将持续低迷，因供给继续超越需求，但一些分析师认为价格将在今年下半年有所上涨，因石油公司削减支出，且美国和其他地区的石油产量下滑。

美国能源情报署(Energy Information Administration, 简称EIA)在月度短期能源展望中将2016年美国原油期货价格预期下调至38.54美元/桶，低于此前预期的50.89美元/桶。对于全球基准布伦特原油期货，EIA预期今年平均价格为40.15美元/桶，低于此前预期的55.78美元/桶。

EIA预期明年美国原油期货价格平均为47美元/桶，布伦特原油期货价格平均为50美元/桶。EIA此前未公布对2017年油价的预期。

EIA预期全球市场将在今明两年持续供应过剩。该机构上调了今年全球石油供给预期，下调了需求预期。

EIA表示，2016年国际石油供给平均为9,593万桶/日，2017年为9,669万桶/日，均高于去年的9,571万桶/日。该机构预期今年石油消费量平均为9,519万桶/日，明年为9,661万桶/日。去年全球石油消费量平均为9,377万桶/日。

美国基准油价12年来首次跌破每桶30美元

另据英国《金融时报》报道，开年以来沉重打击油价的无情抛售周二继续上演，美国石油期货价格12年来首次跌破30美元/桶，导致更多的裁员以及对油价进一步下跌的担忧。

由于交易商押注油价还会下跌，布伦特原油(Brent crude)下跌近4%，至30.34美元/桶，使得2016年头7个交易日的累计跌幅扩大至18.6%。

大西洋的另一边，美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)下跌多达4.7%，至29.93美元/桶--12年来首次跌破30美元。

花旗(Citi)分析师表示："2016年的石油交易使得今年更像熊年，而非猴年。"

由于油价下跌，英国石油(BP)宣布将在全球范围内裁减勘探与生产业务人员4000人，包括北海油田的600名员工。石油业的各大公司都在艰难地维持收入。

"2016年石油市场开局不佳。异常温暖的冬季......加剧了已有的供应过剩，"咨询公司Energy Aspects的分析师说，"与此同时，中国股市暴跌以及美国增长放缓带来的不断增多的宏观经济担忧更是火上加油。"

过去10年，中国经济增长带动了全球石油需求激增，而对中国经济的关注加剧了人们对石油持续供应过剩的担忧，这已导致油价在过去18个月下跌70%。

Energy Aspects认为，全球石油需求增长在2015年11月陷入停滞，并在12月出现了13个月以来的首次萎缩。

随着车主在加油站享受更低价格的实惠，需求成为去年石油市场为数不多的积极因素之一。这也是沙特阿拉伯及其在欧佩克(Opec)的海湾盟国寄望于促使市场再平衡的因素之一，目前石油市场每日的过剩供应至少达到100万桶。

机构分析师再度大幅下调油价预期

另据《华尔街日报》报道，随着油价跌破每桶30美元，金融机构的分析师纷纷将原油价格预期大幅下调，这一趋势表明市场对于中国原油需求的担忧加剧。

在油价于2016年年初这两周触及12年低点后，围绕原油市场将在今年复苏的预期纷纷降温。

根据《华尔街日报》对12家银行的调查，国际原油基准价格布伦特油价今年将平均达到每桶50美元，较去年12月调查预期低7美元。这些银行还预计，美国原油基准价格西德州中质油今年将平均达到每桶48美元，较此前预期低5美元。

周二，布伦特油价报每桶31.20美元。在供应过量以及需求进一步下滑的双重压力之下，原油市场供大于求的局面导致油价从去年夏天时的每桶超过100美元一路下滑至今。

分析师目前认为，未来几周油价可能逼近每桶20美元。而就在上个月，持有这种看法还会被视为异类。甚至还有一家银行──渣打(Standard Chartered)──预计油价可能会跌至每桶10美元，不过，这一预期并非是该行的主要价格情境判断。

坚持：2016年石油业关键词

另据应该《金融时报》报道，石油行业悲催的一年结束之时，行业高管们或许感受到些许安慰，但一想到2016年将是更糟糕的一年，那点儿安慰也打了折扣。

石油和天然气价格从2014年夏季开始下跌，迄今已剥夺了数十万人的工作岗位，导致价值数千亿美元的项目被取消或推迟。如今，外部环境比一年前更具挑战性，而能源公司应对艰难条件的能力有所降低。

对于油气生产商而言，2016年将是削减成本和进行重组的一年，如果可能的话还要安排再融资，如果不可能再融资的话，在某些情况下只能破产。由于在估值上难以达成一致，并购活动在2015年颇为低迷，但在2016年或许会提速。

那些拥有炼油和化工等其他收入来源、并且仍可利用资本市场的油气生产商，将发现日子难过，但生存应该不是问题。那些完全专注于油气生产、而资产负债表疲弱的公司，如果能撑过2016年，就算表现不错了。

一年前，行业前景已然暗淡下来。自那时起，布伦特原油(Brent crude)又下跌了39%，2015年12月28日跌至每桶37美元，接近11年低点（编者注：布伦特原油于今年1月12日已跌至每桶30.34美元，西德克萨斯中质原油跌至每桶29.93美元）。交割期更长的石油期货价格也大幅下降，使得生产商利用衍生品来保护收入的吸引力变小，并引发了原油将"在更长时期徘徊在低位"的预期。天然气价格也在节节下跌（在欧洲和亚洲采用的合约中，天然气价格是与油价挂钩的）。在美国，暖冬天气帮助把基准的Henry Hub天然气价格压低至16年低点。

安永会计师事务所(Ernst & Young)的安迪•布罗根(Andy Brogan)表示，应对价格疲软的许多可用手段都已被利用。"企业对油价进行了对冲，它们砍掉了可以较快削减的成本，搁置了一些可以搁置的资本开支，"他说。"这些因素中有很多正开始消失。"

石油生产商已降低了成本，办法是提高效率，并且压低其供应商--油田服务公司的收费水平。2015年12月，全球市值最高的独立油气生产商康菲石油(ConocoPhillips)表示，在美国，过去一年里钻井用的陆上钻机的成本下降了32%，而通过水力压裂使这些油井投产的的成本下降了38%。

美国的页岩油生产商也在延续近年实现的生产率稳步提高的趋势。比如，2015年11月，依欧格资源公司(EOG Resources)表示，其在德克萨斯州南部的鹰滩(Eagle Ford)页岩平均每钻一口井的时间已从上一年的8.9天缩短到了7.7天。

企业还在削减资本支出。2015年10月，英国的BP表示，其提议当年资本支出约190亿美元，低于原定的240亿至260亿美元。

诸如此类的削减帮助稳定了行业的财务状况。能源研究公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)表示，平均而言，主要上市石油公司将需要2016年期间的布伦特原油价格达到每桶66美元，才能使它们的现金流覆盖资本支出、利息支付和股息派发，这一门槛低于2015年的每桶81美元。在削减成本和支出之前，令它们达到现金盈亏平衡点的价格是每桶104美元。

然而，在每桶66美元价格上达到盈亏平衡仍意味着，就当前油价水平而言，行业的借债水平注定将会上升。大型国际油企能够承受更高负债，但它们也不希望借债失控，所以它们宣布了新一轮的削减成本计划。2015年12月，正在争取股东批准其收购英国天然气集团(BG Group)的荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)表示，一旦交易获批，该公司打算再裁员2800人--约占合并后集团员工总数的3%。

到了重新谈判合同之时，油田服务收费标准的降低将继续减轻生产商的成本。比如，依照当前合同，Transocean的Deepwater Champion钻机从2015年11月至2016年1月在墨西哥湾为埃克森美孚(ExxonMobil)提供服务，每天收费39.5万美元，比之前的收费低了41%。

然而，成本降幅终究是有限度的。油田服务收费必须足够高，才能让提供商维持经营。哈里伯顿(Halliburton)首席执行官戴夫•勒萨(Dave Lesar)辩称，美国的油田服务收费已处于不可持续的低水平。企业一直在提高生产率（比如仅在最好的区块钻井），但在美国三大页岩油产区中的两个--鹰滩和北达科他州的巴肯(Bakken)--已出现了生产率升势趋缓的迹象。

企业若继续无限期削减资本支出，则必然会损及营业收入。2015年，企业一般专注于推进生产见效快的项目，同时叫停勘探和更长期的开发项目，但油田的自然衰退意味着，必须持续投资才能阻止产量下滑。

未来供应趋紧的前景为油价复苏奠定了基础，已然降低了成本的公司将置身于有利地位，能够从中获益。"如果油价回到60美元，那么局面或许会开始看起来好得多，"Wood Mackenzie的汤姆•埃拉科特(Tom Ellacott)说，"油气行业本来就应该在更低的成本基础上重启。"

在石油行业装满各种麻烦的"潘多拉魔盒"中，一线希望在于，目前对勘探和开发支出削减得越多，最终的油价反弹就会越强劲。石油企业面临的任务将是苦撑待变，坚持到价格反弹，然后摘取油价反弹的果实。