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17:48, 02 六月 2016 | GMT +6
国际油价：布伦特原油价格约50美元每桶
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哈通社阿斯塔纳6月2日电 据外媒消息，国际油价有所回升。
伦敦ICE Futures证卷交易所交易记录显示，布兰特原油期货价格每桶49.89美元。
纽约商品交易所(NYMEX) WTI轻质原油期货价格为每桶49.20美元。
标签:
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