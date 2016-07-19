迟到的荣誉:越战老兵50年后获军人最高勋章

哈通社阿斯塔纳7月19日电 据外媒消息，虽说已经过去了将近五十年，但是越战老兵、退役陆军中校查尔斯·凯特尔斯（Charles Kettles）最终还是因为自己救出了44条生命的英雄行为赢得了美国军人的最高荣誉。

美国总统奥巴马星期一在白宫把"荣誉勋章"颁发给了凯特尔斯。奥巴马说，凡是知道"查克"·凯特人的人都会同意，凯特尔斯是最有资格获得这项荣誉的人。没有人不同意，除了凯特尔斯本人，他会说，那件事都过去了五十年了，怎么还在大惊小怪。

三进三出

奥巴马在白宫东厅举行的颁奖仪式上发表了讲话。他说，1967年5月15日，101空降师的美军战士在越南农村的一个河床上同北越精锐部队数百人作战。 双方兵力悬殊，美军处境危险。他们需要支援，并急需用直升机把伤员运出去，把更多的部队运进来。时为陆军少校的凯特尔斯是直升机飞行员。他主动请缨，前往枪弹密集的地方，分三次接运伤员。最后一次，他接上五名军人，直升机刚升空，他随后听说还有八名伤员没上了飞机，立即决定掉头，来了一个急转弯，脱离编队，冒着密集的炮火再次降落。八名战士登上直升机，但是迫击炮射穿了挡风玻璃和机尾。一名军人摔了出去，抓住直升机的起落架，悬在空中。凯特尔斯就这样把这十三名军人送到了安全的地方。

奥巴马说，凯特尔斯在面对死亡或被俘危险时的勇敢卓绝就像"兰博"电影里那样。

守望相助

奥巴马接着说，凯特尔斯的事迹是"典型的美国"故事：彼此守望相助，并相信不能把任何人丢下不管。这不应仅仅是美国军人的信念，也应该是"我们所有人的信念"。奥巴马说，过去两个星期来一直有让人难受的消息，今天庆祝凯特尔斯令人鼓舞的事迹实在是一件美好的事情。

凯特尔斯今年86岁，有十个孩子。他的八名子女以及被他救出的几名老兵参加了仪式。奥巴马说，对凯特尔斯在半个世纪前救出的几十名美国军人来说，他是他们能够从战场活着还乡并生儿育女和含饴弄孙的原因。奥巴马说："由于一人的行动，整个家族树成为可能。"

凯特尔斯在美国陆军的一份视频中说："我不是一人做这件事的。那天参加整场任务的有大约74名飞行员和机组人员，所以不是我一人。勋章不是我的，是他们的。"

需要时间

奥巴马总统说，凯特尔斯的英勇行为当时就得到了承认，他被授予陆军第二高的勇气勋章---"杰出服役十字勋章"。但是，好几人，包括凯特尔斯的儿子麦克和来自凯特尔斯家乡州密西根的民主党籍众议员戴比·丁格尔认为他理应获得更高荣誉，并为此奔走了五年。奥巴马说，有的时候，把事情做对需要时间。

奥巴马说："它也许需要时间，但是，我们未能给予在越南作战的老兵们应有的感谢和尊敬，我们承认，我们未能这样做是一种耻辱。我们决心不让这样的事情再次发生。它可能需要时间，但昔日的敌手是能够握手言和的。由于这么多有勇气去重建关系的越战老兵的领导力，我最近得以访问越南，看到那里的人民对美国的热情可能不输给世界任何地方，街道上排满了人群。"

奥巴马总统今年5月访问了越南，并取消了对这个昔日战场敌人实行了近五十年之久武器禁运。