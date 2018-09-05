哈萨克斯坦超过50％的女性在政府机构工作

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃5日在题为"扩大阿富汗妇女权利和可及性"区域会议上就中亚和阿富汗妇女权利和可及性扩大问题提出一系列举措。

消息称，在首都阿斯塔纳举行的国际会议吸引来自阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、欧盟国家、中国、俄罗斯、印度、美国等国家代表以及联合国高级专员参与。

"区域合作框架下，首先，我提出通过吸引国际商业从而讨论并通过关于妇女创业发展的综合方案。其次，考虑到出席会议的高级代表团，建议建立中亚和阿富汗活跃妇女团体。" 阿布德哈勒科娃说。

国务秘书指出，性别平等问题和扩大妇女权利和可及性问题是稳定发展的重要因素。

性别平等问题在哈萨克斯坦国家政策中也同样具有重要地位。例如，全国超过50%的女性在政府机构工作，而马吉利斯（议会下院）女性议员占比达27%，女性代表在政党中的比例为33-54%。此外，国内还拥有领导人学校和女性政治家俱乐部。

据统计，哈萨克斯坦44%中小型企业由女性领导人管理。

【翻译：冰山】