汽车工业联盟：国内汽车制造厂市场占比接近50%

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 哈萨克斯坦汽车工业联盟23日公布前9个月国内各大汽车厂商业绩情况。

报告期内，哈萨克斯坦共组装生产22709辆汽车（轻型车、货车、公交车等），总额达1409亿坚戈。

"国内制造商产量超过了2万辆，较去年同期增长58.2%。汽车工业联盟成员市场占比为47.3%，而去年则为36.8%。消费者们国产汽车消费总额为1197亿坚戈，同比增长59.6%。每第二辆现有的汽车都由国内汽车制造厂建造。"哈萨克斯坦汽车工业联盟主席奥列格•阿勒菲洛夫说。

据他介绍，目前国内轻型车产量达21137辆，增长82.6%。与此同时，公交车产量较去年同期下降1.9倍，货车产量则下降17.2%。

2018年9月，哈萨克斯坦汽车厂商共生产3244辆车，较2017年同期增长2.2倍。

据了解，亚洲汽车制造厂共生产11802辆汽车，占总数57.2%，而萨尔阿尔卡汽车制造厂报告期内共生产7866辆汽车。根据产量依次为SemAZ公司、卡玛兹工程公司、Hyundai Trans Auto公司、Daewoo Bus公司。

【编译：冰山】