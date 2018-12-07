年初至今阿斯塔纳游客接待量超50万人次

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 -- 据阿斯塔纳会议局（Astana Convention Bureau）公布的数据显示，年初至今，首都共接待了50多万名外籍游客。

阿斯塔纳会议局总经理贝森巴耶娃说："近些年，首都阿斯塔纳发展迅速，并在国际社会的知名度不断增加。每年，阿斯塔纳举行多个大型国际论坛和研讨会、展会、体育赛事和其他活动。目前，阿斯塔纳已成为中亚国家当中讨论国际问题的重要平台。"

据她介绍，阿斯塔纳具有巨大的旅游发展潜力，并具备举行各种大型国际活动的条件和经验。阿斯塔纳世博期间建成的世博会主场馆"光明世界"吸引了国内外游客的眼球。

"此外，阿斯塔纳在医疗旅游领域具有巨大的发展潜力。当前，阿斯塔纳建成了多个符合国际标准的医疗中心，并引入了最新技术。这些医院的专家们也都是从国外留学回来的人才。"贝森巴耶娃说。

值得一提的是，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳是获得"和平之城"荣誉的第3个独联体国家城市。此外，阿斯塔纳是成为世界旅游城市联合会（World Tourism Cities Federation/ WTCF）成员的首个独联体国家城市。

【编译：小穆】