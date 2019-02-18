世卫组织：全球麻疹病例增加50%

哈通社/阿斯塔纳/2月18日 -- 世界卫生组织近日表示，自2017年以来，全球麻疹病例增加了50%，在2018年达到230万。各国都需要迅速开展行动，以便回到抗击麻疹的正确的道路上。

世卫组织的数据显示，在2000年至2017年期间，麻疹疫苗使得全球麻疹死亡病例下降了80%，预防了约2110万例死亡。但尽管已具备安全有效的疫苗，2017年全球仍有11万人死于麻疹，其中大多数是5岁以下儿童。

健康专家凯瑟琳·奥布莱恩（Katherine O'Brien）表示，麻疹是一种完全可以通过疫苗来预防的疾病。自50年前引入疫苗以来，现存的两剂麻疹疫苗被证实非常有效和安全。但是"我们抗击麻疹的方向是错误的，我们在控制麻疹疫情方面正在倒退。疫苗接种没有达到需要它的地区，没有惠及各个地方的每一位儿童。因此全球需要采取迅速的行动回到消除麻疹的正确的轨道上来。"

凯瑟琳指出，不仅全球麻疹病例增加了50%，同时各国爆发的麻疹疫情的数量和规模都在增加。全球各个地区都出现了麻疹疫情。

麻疹由副粘病毒科的一种病毒引起。麻疹病毒一般通过直接接触和空气传播，先感染呼吸道，然后扩散至全身。麻疹是人类疾病，尚未发现过动物麻疹。

麻疹的第一体征通常为高烧，一般始于接触病毒后大约10到12天，高烧可持续4到7天。发病早期症状为流涕、咳嗽、眼结膜充血、流泪以及颊粘膜上出现小白斑。数天后，通常病人的面部和上颈部出现皮疹，皮疹在大约3天内扩散，可至手脚部位。皮疹持续5到6天后开始消退。皮疹平均在与病毒接触后的14天出现（范围为7至18天）。

大多数与麻疹相关的死亡由麻疹并发症所致。严重的并发症常发生于5岁以下儿童和30岁以上成人。最严重的并发症包括失明、脑炎（导致脑肿胀的感染）、严重腹泻及其导致的脱水现象、耳部感染和严重呼吸道感染（如肺炎）。重度麻疹常见于营养状况差的幼儿，尤其是维生素A缺乏，或因艾滋病毒/艾滋病及其它疾病导致免疫系统功能减弱的幼儿。

在很多发展中国家，尤其是在非洲和亚洲部分地区，麻疹仍是常见病。超过95%的麻疹死亡病例发生在人均收入较低和卫生保健设施薄弱的国家。