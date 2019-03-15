新西兰基督城两座清真寺发生枪击案 超过50人死伤

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 - 据《新西兰先驱报中文网》报道，当地时间15日，新西兰基督城两座清真寺发生枪击事件，目前造成至少27人死亡，至少30人被送往医院救治。

报道称，袭击发生于3月15日当地时间中午1点40分左右，在基督城Hagley公园中的清真寺，以及在Linwood区的另一座清真寺内几乎同时发生了枪击事件。



一名枪手可能是澳大利亚人。枪手持自动步枪闯入清真寺中并开火扫射，并通过社交网络对袭击过程进行了全程直播。





这名枪手还写下了长达37页的宣言宣告他的意图，并称这是一次恐怖袭击。



当地媒体报道称，警方在距离发生枪击的清真寺3公里处发现了一枚装在汽车中的炸弹。





有消息称当地一所医院也发生了枪击事件。



枪击事件发生后，新西兰总理阿德恩取消了当日全部行程，她称此次事件是"极端暴力"，并表示"这是新西兰最黑暗的一天。"





目前，当地警方正尽力控制局面，并表示已经逮捕了4名嫌疑人。



新西兰的学校全部戒严，警方提示市民留在家中，不要前往清真寺附近。



Photo by NZ Herald