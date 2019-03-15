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    11:14, 15 三月 2019 | GMT +6

    新西兰基督城两座清真寺发生枪击案 超过50人死伤

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    哈通社/阿斯塔纳/3月15日 - 据《新西兰先驱报中文网》报道，当地时间15日，新西兰基督城两座清真寺发生枪击事件，目前造成至少27人死亡，至少30人被送往医院救治。

    报道称，袭击发生于3月15日当地时间中午1点40分左右，在基督城Hagley公园中的清真寺，以及在Linwood区的另一座清真寺内几乎同时发生了枪击事件。

    一名枪手可能是澳大利亚人。枪手持自动步枪闯入清真寺中并开火扫射，并通过社交网络对袭击过程进行了全程直播。


    这名枪手还写下了长达37页的宣言宣告他的意图，并称这是一次恐怖袭击。

    当地媒体报道称，警方在距离发生枪击的清真寺3公里处发现了一枚装在汽车中的炸弹。


    有消息称当地一所医院也发生了枪击事件。

    枪击事件发生后，新西兰总理阿德恩取消了当日全部行程，她称此次事件是"极端暴力"，并表示"这是新西兰最黑暗的一天。"


    目前，当地警方正尽力控制局面，并表示已经逮捕了4名嫌疑人。

    新西兰的学校全部戒严，警方提示市民留在家中，不要前往清真寺附近。

    Photo by NZ Herald

    标签:
    国际 黄金储备 恐怖袭击
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