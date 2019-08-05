克孜勒奥尔达州一座50兆瓦光伏电站开工

哈通社/希耶勒/8月5日 – 克孜勒奥尔达州希耶勒县太阳能发电站项目工程于日前正式动工开建。

首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在2018年的国情咨文中指出，«首先要保障‘未来经济’的替代能源、新材料、生物医学、大数据、物联网、人工智能以及其他方向的发展»。

此次动工的50兆瓦太阳能发电站项目选址位于克孜勒奥尔达州希耶勒县苏勒托别乡，由哈萨克斯坦«拜科努尔太阳能（Baikonur Solar）»公司负责建造，这是一家由英国United Green Energy公司和哈萨克斯坦主权财富基金Baiterek Venture Fund组建的合资公司。除太阳能发电厂外，该项目还包括建设变电站和电网连接基础设施。

建成后，该太阳能发电站将为州首府及周边城市提供日常生活用电，且每年将有效减少至少7.5万吨二氧化碳的排放。此外，还将为当地提供23个固定工作岗位。

根据巴黎气候协议，哈萨克斯坦承诺到2030年将碳排放量比1990年减少15％。哈萨克斯坦还计划到2050年将可再生能源产生一半的能源。

【编译：木合塔尔·木拉提】