10:12, 02 六月 2020 | GMT +6
新冠肺炎：独联体各国累计确诊病例突破50万
哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 独联体各国合计确诊新冠患者总数已达50.2万。
根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月2日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了502 892例。
俄罗斯是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达414 878例，昨日单日新增病例9035例。
白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达43 403例，其中1日新增847例。
哈萨克斯坦昨日新增263例，累计确诊人数达11571例，在独联体国家中确诊人数居于第三高位。
其他6个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：
亚美尼亚: 9492 / +210
摩尔多瓦: 8360 / +109
阿塞拜疆: 5662 / +168
塔吉克斯坦: 4013 / +83
乌兹别克斯坦: 3702 / +79
吉尔吉斯: 1817 / +69
此外，乌克兰目前累计确诊病例已达24 012人，昨日新增340例病例。格鲁吉亚累计确诊794例，新增11例。
【编译：木合塔尔·木拉提】