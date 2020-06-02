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    10:12, 02 六月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：独联体各国累计确诊病例突破50万

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    哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 独联体各国合计确诊新冠患者总数已达50.2万。

    根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月2日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了502 892例。

    俄罗斯是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达414 878例，昨日单日新增病例9035例。

    白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达43 403例，其中1日新增847例。

    哈萨克斯坦昨日新增263例，累计确诊人数达11571例，在独联体国家中确诊人数居于第三高位。

    其他6个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：

    亚美尼亚: 9492 / +210
    摩尔多瓦: 8360 / +109
    阿塞拜疆: 5662 / +168
    塔吉克斯坦: 4013 / +83
    乌兹别克斯坦: 3702 / +79
    吉尔吉斯: 1817 / +69

    此外，乌克兰目前累计确诊病例已达24 012人，昨日新增340例病例。格鲁吉亚累计确诊794例，新增11例。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    独联体 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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