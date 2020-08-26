飓风“劳拉”将袭美国南部 逾50万居民被要求撤离

哈通社/努尔苏丹/8月26日 —— 据中新社消息，美国国家飓风中心(NHC)25日称，热带气旋“劳拉”于当日上午升级为一级飓风，目前正在逼近美国墨西哥湾沿岸，预计26日夜间“劳拉”将以三级飓风的风力登陆得克萨斯州和路易斯安那州的沿海地区。

美联社消息，NHC报告称，25日上午“劳拉”正以每小时16英里的速度向古巴西北部移动。“劳拉”将从温暖的墨西哥湾海水中汲取能量，预计将于26日夜间在美国南部登陆，届时最大持续风速将达每小时115英里。

NHC预计，飓风“劳拉”将对从得克萨斯州到密西西比州约450英里的海岸线进行“猛烈袭击”。

综合媒体报道，NHC预测，届时得克萨斯州东南部沿海城市博蒙特、加尔维斯顿、阿瑟港，以及路易斯安那州西南部低洼地区将迎来13英尺的风暴潮，预计一些房屋将被淹没。截至目前，这些地区的逾50万居民被要求撤离。

此外，美国墨西哥湾内约有643个钻井平台，其中超过四成的钻井平台已临时停工，平台上的工人已被强制撤离。

据《今日美国》报道，由于美国南部多州新冠病毒仍在蔓延中，当地政府要求人们在寻求避难所时戴口罩。政府还鼓励人们去亲戚家或酒店躲避灾害，以避免传播新冠病毒。

据美国广播公司报道，“劳拉”日前袭击了海地与多米尼加共和国，引发严重的洪涝灾害，造成至少10人死亡，导致大规模电力中断。

近日在墨西哥湾活跃的另一个热带气旋“马尔科”已从一级飓风的风力逐渐减弱为热带风暴，未对美国南部造成影响。