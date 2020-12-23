哈萨克斯坦的在线高等教育服务全年增长近50倍

哈通社/努尔苏丹/12月23日--据Finprom.kz网站消息，哈萨克斯坦的在线高等教育服务在一年内增长了近50倍。在线服务首次占高等教育领域所有服务总额的三分之一以上。

在2020年第三季度，高等教育领域共提供了894亿坚戈的服务，与2019年第三季度相比增长了29.8％。今年通过互联网提供的服务量达到329亿坚戈，与去年同期相比立即增长了49.4倍。

相比之下：去年第三季度，高等教育领域提供了688亿坚戈的服务，年增长率为7.1％。通过互联网提供的服务总额仅为6.646亿坚戈。

若按地区划分，首都提供的服务量最大，占全国的36.9％，即330亿坚戈，与去年第三季度相比增长了1.9倍。

阿拉木图提供了将近三分之一的服务，总额为285亿坚戈，同比增长4.2％。奇姆肯特排名第三，占全国服务总量的4.4％，即39亿坚戈，同比增加6％。

根据第三季度的结果，高等教育领域的大部分服务（89.3％）由大型企业提供：798亿坚戈，同比增长39.7％。中型企业提供了总额为42亿坚戈的服务（同比增加1.5％），小型企业提供服务量为54亿坚戈（同比减少29.2％）。

根据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，目前，我国84％的学生采用远程学习模式，16％的学生采用混合教学模式。

哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会决定，教育、人道主义、社会和信息技术领域的教学应以在线模式进行。难以远程教学的医学、工程专业等领域采用混合教学模式。

因此，在诸如自然科学、技术科学、农业、健康、艺术等领域中采用了离线和在线学习的混合模式。在这种情况下，讲座和研讨会将在线举行。实验室和实践课程将在遵守卫生制度和社会距离的情况下以全日制形式教学。各大学均已配备远程教育所需的所有数字基础设施。

【编译：阿拉依】



