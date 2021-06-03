东京奥运会倒计时50天 一万人辞去志愿者

哈通社/东京/6月3日 —— 据共同社报道，受新冠疫情影响延期的东京奥运会在对是否举办意见不一的情况下，3日迎来开幕倒计时50天。

据东京奥组委2日透露称，参与运营的约八万名奥运志愿者中，现阶段约有一万名辞退。国际奥委会（IOC）和日本政府已明确举办的方针，这一全球最大体育盛会时隔近57年在东京举办的步伐加快，但是对疫情蔓延的担心根深蒂固，国民依然缺乏举办热情。在这一罕见情况下，7月23日的开幕即将到来。

澳大利亚垒球队率先于其他国家和地区，1日为进行赛前集训而来日。日本代表团也将正式启动新冠疫苗接种，面向举办的动向逐渐具体化。在筹备工作中发挥核心作用的相关人士认为：“首相菅义伟也对‘举办’毫不动摇。或许会空场举行，但不会取消。”负责具体事务的另一相关人士也指出：“掌握决定权的人中，没有人想要取消。”

政府和奥组委将在本月中旬到下旬决定观众人数上限。菅义伟5月28日表示拟探讨让国内观众入场观赛。东京都知事小池百合子1日在都议会上阐述施政方针称：“将切实推进面向举办的最后准备，为安全安心的赛事运营竭尽全力。”

奥组委秘书长武藤敏郎2日就奥运志愿者辞退的理由解释称，“对感染新冠的担心无疑是一个理由”，但表示对赛事运营没有大的影响。

面向奥运参加者的新冠防疫措施“规则集”计划本月内汇总最终版。如何应对已接种疫苗的选手及相关人士、被认为传染性强的印度变异毒株对策等将成为焦点。

另一方面，国会连日围绕是否举办展开论战，圣火传递也相继出现各地取消公路接力的情况。