过去50年与天气有关的灾害增加，损失上升，死亡减少

哈通社/日内瓦/9月1日 —— 据联合国新闻处消息，根据世界气象组织今天发布的一份新的综合报告，在过去的半个世纪里，平均每天都在发生一场与天气、气候或水患有关的灾害 ，每天造成115人死亡，并造成2.02亿美元的损失。

由于气候变化、更为极端的天气和报告的改进，灾害数量在50年间增加了五倍。但是，由于早期预警和灾害管理的改进，死亡人数几乎减少了三倍。

根据气象组织《天气、气候和水极端事件造成的死亡人数和经济损失图集（1970-2019）》，全球在此期间有超过1万1000起这类灾害，死亡人数超过200万，损失达3.64万亿美元。

在1970至2019年，天气、气候和水的危害占世界上所有灾害的50%，占所有报告死亡人数的45%，占所有报告经济损失的74%。

44%的灾害与洪水有关，17%与热带气旋有关。

人口死亡

排名前十的灾害中导致人员伤亡最严重的灾害是干旱（65万人死亡）、风暴（57万7000多人死亡）、洪水（5万8700人死亡）和极端温度（5万5700多人死亡）。

从1970年到2019年，死亡人数减少了近三倍。死亡人数从20世纪70年代的每年5万多人下降到21世纪10年代的不到2万人。

超过91%的死亡发生在发展中国家。

经济损失

在经济损失方面，排名前十的事件包括风暴（5210亿美元）和洪水（1150亿美元）。

在这50年期间，每天的损失平均达到2.02亿美元。从20世纪70年代到21世纪10年代，经济损失增加了7倍。

造成损失最严重的10次灾难中有3次发生在2017年：飓风“哈维”（969亿美元）、“玛利亚”（694亿美元）和“厄玛”（582亿美元）。仅这三次飓风就占了1970年至2019年全球十大灾害经济损失总额的35%。

减灾与预警

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，由于气候变化，世界上许多地方的天气、气候和水等极端事件的数量正在增加，并将变得更加频繁和严重。

他说：“这意味着会有更多的热浪、干旱和森林火灾，正如最近发生在欧洲和北美的情况那样。同时，大气中的水蒸气有所增加，加剧了极端降雨和致命的洪水。海洋变暖影响了最为强烈热带风暴的发生频率和影响范围。”

塔拉斯强调，“经过改进的多灾种早期预警系统已使死亡人数大幅下降。但我们仍任重而道远。”

在气象组织 193个会员中，只有一半拥有多灾种早期预警系统，在非洲、拉丁美洲的一些地区以及太平洋和加勒比海岛国，天气和水文观测网络存在着严重的差距。

联合国会员国于2015年通过的《仙台减少灾害风险框架》将早期预警纳入其七个全球目标之一，到2030年，要大幅增加多灾种早期预警系统的数量及其利用，显著增加向人民提供的灾害风险信息和评估结果。

人为因素

报告揭示了过去50年极端天气事件与气候变化的关系。

根据《美国气象学会公报》年度增刊上的同行评审研究，在2015年至2017年期间，所报告的77个事件中，有62个事件都显示出人类的重大影响。自2015年以来，几乎所有关于严重热浪的研究都发现，概率因人为的气候变化而显著增加。

由于厄尔尼诺南方涛动等大型海洋和大气振荡引起的自然变率，将干旱事件归因于人为因素并不像热浪那样明确。然而，2016/2017年发生在东非的干旱受到了西印度洋海面温度偏高的强烈影响，而人类的影响对此不可忽视。

气候变化使与一些热带气旋有关的极端海平面事件有所增加，进而又增加了其他极端事件的强度，如洪水和相关影响，还增加了世界上许多地方的低洼特大城市、三角洲、海岸和岛屿的脆弱性。

越来越多的研究也发现人类对极端降雨事件的影响，有时是与厄尔尼诺等其他重大气候影响因素一并起作用的。例如，2016年6月和7月中国东部的极端降雨，以及2017年袭击美国休斯顿的飓风“哈维”。

亚洲灾情

在亚洲，1970-2019年共记录了3454起灾害，有97万多人丧生，报告的经济损失为1.2万亿美元。

在全球报告的与天气、气候和水等有关的灾害中，亚洲占了近三分之一（31%），死亡人数占了近一半（47%）和相关经济损失占了三分之一（31%）。这些灾害大多与洪水和风暴有关。

风暴造成的人员伤亡最严重，占死亡人数的72%，而洪水造成的经济损失最大，占57%。亚洲有记录的前十大灾害占该地区总生命损失的70%和经济损失的22%。