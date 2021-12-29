美国日增确诊病例数首超50万 欧洲多国日增确诊创新高

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 据中新社消息，世界卫生组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间28日17时50分，全球确诊病例较前一日增加455944例，达到280119931例；死亡病例增加4501例，达到5403662例。

美洲：美国单日新增确诊病例数首超50万

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，全美27日新增新冠确诊病例超过51万例，达512553例，为疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。

随着变异新冠病毒奥密克戎毒株近期在美加速传播，美国新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例持续激增。美国百老汇剧目持续受到影响，多部戏剧宣布因疫情关系永久停演。

当地时间28日，百老汇音乐剧主演、好莱坞演员休·杰克曼在个人社交账号上发表声明称，其新冠病毒检测结果为阳性。其参演剧目也将会暂停演出至2022年1月1日以后。此外，百老汇多部音乐剧演出方均宣布由于新冠疫情持续及未来的不确定性，将会在2022年1月永久停演。

据加拿大广播公司(CBC)报道称，为确保医疗系统继续运转，加拿大魁北克省允许部分新冠病毒检测结果呈阳性的医护人员继续工作。相关官员表示，新冠疫情导致该省医疗系统人员紧缺，该决定是一项不得已的方案，“如果我们有选择，我们不会这样做”。

欧洲：多国单日新增确诊病例数创新高

据英国卫生部官网数据显示，当地时间28日，英国单日新增新冠确诊病例接近13万，达129471例，创单日新增确诊病例的最高纪录。

据英国《卫报》当地时间27日报道，英国首相约翰逊表示，在2022年之前，他不会在英格兰实施进一步的新冠疫情限制措施，以保证大规模活动可以继续进行。科学家们表示，这是自疫情暴发以来“科学建议和立法之间的最大分歧”。

当地时间28日，法国单日新增新冠确诊病例接近18万例，达179807例，创单日新增确诊病例的最高纪录。

数据显示法国多项疫情指标仍在持续恶化。专家普遍认为，导致目前疫情更加严重的主要原因是新冠病毒变异株奥密克戎毒株的快速传播。

法国总理卡斯泰28日视察巴黎大区一家医院，查看重症监护病房的运行情况。他表示，目前大多数新冠住院患者仍是未接种新冠疫苗的人群。他再次呼吁尚未接种疫苗的民众尽快接种。法国现在仍有数百万符合接种条件的人未接种疫苗。

卡斯泰还宣布在重症监护病房工作的护士每月将多获取100欧元奖金，从明年1月起开始发放。他强调在当前疫情状况下，特别是奥密克戎毒株来袭，这些护士的工作不可或缺，国家比以往任何时候都更需要他们。

法国内政部长达尔马宁28日要求各省省长采取措施劝阻民众不要在跨年夜进行“不符合社交距离条件的聚会活动”，并要求警方采取相应行动，以“最大力度”阻止跨年夜时的民众自发集会庆祝。

此外，据英国《卫报》报道，葡萄牙、希腊、塞浦路斯三国28日新增确诊病例数均创新高。

亚洲：越南报告首例奥密克戎毒株感染病例

据越通社28日报道，越南卫生部表示，越南出现首例新冠病毒奥密克戎毒株感染病例。

据报道，越南卫生部消息称，19日，越南一医院收治了一例从英国回国的新冠确诊病例。在机场快检呈阳性后，该名旅客乘坐专用车辆从机场前往医院隔离区，核酸检测结果呈阳性。

报道称，后经详细检测发现，该患者确认感染奥密克戎毒株。这是越南报告的首例奥密克戎感染者，患者入境之后已及时接受隔离。

印度尼西亚卫生部官员28日表示，该国发现首例奥密克戎毒株社区感染病例。据《雅加达邮报》报道称，该病例无海外旅行史，本月早些时候曾去过雅加达中央商务区的一家餐馆。目前正在雅加达的一家医院接受隔离。

据泰国国家新闻局(NNT)28日报道，泰国卫生部在评估该国疫情形势时表示，为防止奥密克戎变异毒株的进一步传播，建议公共和私营部门允许员工在新年伊始时居家办公。

泰国总理办公室发言人27日表示，泰国总理巴育敦促该国公民在参加新年庆祝活动前后进行ATK新冠抗原检测，以保护自己和他人的安全。

大洋洲：澳大利亚疫情严重反弹

随着澳大利亚推进«解封»和奥密克戎毒株的扩散，疫情严重反弹。据路透社报道，依据各地方政府28日通报的数据，澳大利亚全国新增新冠确诊病例11264例，连续两天刷新疫情暴发以来纪录。

当地时间29日，据新南威尔士州卫生部消息，该州单日新增确诊病例11201例，这是自澳大利亚疫情出现以来单州单日新增确诊病例的最高值。

面对疫情加重趋势，澳大利亚各地纷纷收紧防疫措施。

新南威尔士州27日起强制要求民众在进入酒店、餐厅等公共场所时出示疫苗接种证明，并对病毒检测采取限制措施。州政府表示，非必要无须前往检测点进行检测。28日，该州部分病毒检测点人满为患，检测需求超出了检测能力，工作人员不得不把等待检测的民众疏导至其他检测点。

维多利亚州和昆士兰州则规定民众在室内公共场所必须戴口罩。