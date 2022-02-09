土耳其推出新型武装无人机 可滞空50个小时

哈通社/安卡拉/2月9日 -- 由土耳其无人机研发制造商Baykar Technologies公司推出的最新产品旗手-TB3（Bayraktar TB3）武装无人机将于今年完成测试。

该公司技术经理塞尔楚克·白拉克塔尔（Selçuk Bayraktar）日前在巴库举行的活动期间，向媒体记者就这一新型无人机的技术特点进行了介绍。

据介绍，这款可短距离起降的无人机系统正在进行最后的完善性测试，预计将在2022年年初完成首次试飞。无人机的开发过程中，阿塞拜疆的研究人员也有深度参与。

白拉克塔尔指出，旗手-TB3是旗手-TB2型无人机的升级版本，体型更大，火力更强，滞空时间更久。无人机可以从两栖攻击舰等短跑道舰艇上起飞和降落。其起飞重量为1450公斤，该型号最大的优势是超长的滞空时间——平均续航时间为24小时，最长滞空时间则可以达到50个小时。此外，TB-3将能够在高空飞行，并可为舰载需要而配备可折叠机翼。

同一系列的旗手-TB2（Bayraktar TB2） 无人机留空时间超过12小时，可携带4枚UMTAS激光制导反坦克导弹，或者可打击地面静止和运动目标的MAM-C和MAM-L滑翔制导炸弹（最大射程为8公里）。

据白拉克塔尔介绍，在阿塞拜疆与亚美尼亚的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突期间，土耳其制武装无人机的优异表现，吸引了各方的关注。他表示，实际上，这种无人机除了军事用途以外，在消防、地震预测等领域也有相当大的发挥空间。

有报道称，土耳其未来的«安纳托鲁»号两栖攻击舰可能将搭载这款新型的TB-3无人机。

【编译：木合塔尔·木拉提】