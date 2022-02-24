环境署：到本世纪末野火数量将增加50%，但各国政府尚未做好准备

哈通社/内罗毕/2月24日 —— 据联合国新闻处消息，联合国环境规划署和全球资源信息数据库——挪威阿伦达尔中心(GRID-Arendal)最新发布的报告指出，预计气候变化和土地用途的改变将导致野火发生得更加频繁和猛烈。

报告显示，到2030年，全球范围内极端火灾的数量将增加14%，到2050年底将增加30%，截至本世界末将增加50%。

报告呼吁彻底改变政府在野火方面的支出，将其投资从反应和响应转向预防和准备。

这份题为《像野火一样蔓延：极端火灾与日俱增的威胁》的报告发现，即使是对北极和其他以往未受野火影响的地区而言，野火爆发的风险也在增加。该报告于第五届联合国环境大会续会 (UNEA-5.2)前夕发布。 2 月 28 日至 3 月 2 日，来自193个国家的代表将齐聚内罗毕，参加这次会议。

“防火方案”

报告呼吁各国政府采用新的“防火方案”，将三分之二的支出用于规划、预防、准备和恢复，剩下三分之一用于应对。目前，对野火的直接响应通常会占据相关支出的一半以上，而规划和预防的支出却不到 1%。

为了防止火灾，报告作者呼吁将数据和基于科学的监测系统与本土知识相结合，并加强区域和国际合作。

联合国环境署执行主任英格·安德森 (Inger Andersen) 表示，目前政府对野火的反应往往是把钱放在了错误的地方。那些在前线冒着生命危险扑灭森林野火的紧急服务人员和消防员亟需得到支持。

她说：“我们必须做好充分准备，将极端野火的风险降至最低；加大对于降低火灾风险的投资；与当地社区合作，并加强全球应对气候变化的承诺。”

灾难性的影响

野火不成比例地影响着世界上最贫穷的国家。即使火焰被扑灭，相关影响还会持续数天、数周甚至数年，其阻碍了实现联合国可持续发展目标的进展并加深了社会不平等现象。

吸入野火烟雾直接影响人们的健康，造成呼吸和心血管疾病，并加剧最弱势群体的健康负担。

遭受野火袭击后，重建的经济成本可能超出低收入国家的承受能力。

流域因野火造成的污染物而退化；野火还可能导致水土流失，并在河道引发更多问题。

野火焚烧过后遗留下的废弃物通常受到高度污染，需要妥善处理。

野火和气候变化

野火和气候变化正在相互加剧。气候变化加剧了干旱、高温、相对湿度降低、闪电和强风，导致火灾季更炎热、更干燥、持续时间更长，从而使野火形势不断恶化。与此同时，野火加剧了气候变化，主要是破坏了敏感和富含碳的生态系统，如泥炭地和热带雨林。这导致相关生态系统变成了火药箱，使控制气温上升变得愈发困难。

野生动物及其自然栖息地很少能幸免于野火，这导致一些动植物物种被推向了灭绝的边缘。最近的一个例子是澳大利亚 2020 年的丛林大火，据估计，这场大火已经导致数十亿驯养动物和野生动物死亡。

修复生态系统

报告指出，迫切需要加深对于野火行为的了解。要想实现和维持适应性土地利用和火灾管理，需要结合政策、法律框架和鼓励适当利用土地和火灾的激励措施。

修复生态系统是一条重要的途径，有助于在野火发生前降低风险并在野火发生后更好地重建。湿地恢复和海狸等物种的重新引入、泥炭地的修复、将建筑建在远离植被的地方、以及保护开放空间的缓冲区是对野火预防、准备和恢复进行基本投资的一些例子。

保护消防员

报告最后呼吁为消防员的安全和健康制定更严格的国际标准，并尽量减少他们出警之前、期间和之后面临的风险。这包括提高对吸入烟雾风险的认识，最大限度地减少危及生命的致命陷阱的可能性，并在消防员轮班期间为其提供充足的水分、营养、休息和恢复。