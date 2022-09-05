来自全球50个国家的代表团将出席世界和传统宗教领袖大会

哈通社/努尔苏丹/9月5日--外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫表示， 50多个国家代表团将出席世界和传统宗教领袖大会。

据他介绍，第七届世界和传统宗教领袖大会将于9月14日-15日在努尔苏丹市举行。来自全球50多个国家100多个代表团将出席本届大会，其中包括伊斯兰教、基督教、佛教、印度教、道教、祆教、神道教领袖，以及政治人士和社会活动家，国际组织代表等。

据斯玛迪亚尔沃夫介绍，本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。在其框架内，将举行四场分会，围绕宗教在加强精神和道德价值观方面的作用，教育和宗教研究在促进宗教和平共存、特别是在打击宗教极端主义、激进主义和恐怖主义方面的作用，以及妇女对社会福祉和可持续发展的贡献等议题进行讨论。

他表示，罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及一部分国际组织代表将出席本届大会。大会主会场设在独立宫，以最大程度地提高与会人员舒适感。截至目前，已有60各国外媒体230多名记者获得大会采访资格。

他介绍说，罗马教宗方济各将对哈萨克斯坦进行访问，并出席第七届世界和传统宗教领袖大会。预计将有约3000名来自世界不同国家的朝圣者来到哈萨克斯坦拜见教皇。

【编译：阿遥】