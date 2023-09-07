新研究：全球50岁以下人群癌症新发病例数激增

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 —— 据新华社报道，最新一期开放期刊《英国医学杂志·肿瘤学》刊登的一项研究显示，2019年，50岁以下人群的癌症新发病例数为182万，比1990年增长了79%。其中，乳腺癌患者占比最高。

来自中国浙江大学、英国爱丁堡大学等机构的国际研究团队的研究显示，1990年至2019年间，50岁以下人群中鼻咽癌和前列腺癌的新发病例数上升最快，估计年增长率分别为2.28%和2.23%。另一方面，50岁以下人群中肝癌的新发病例数据估算每年下降2.88%。

从癌症死亡病例来看，2019年，50岁以下人群中约106万人死于癌症，比1990年上升了近28%。2019年，在50岁以下人群中，造成死亡人数最多或患癌后健康危害最大的癌症是乳腺癌、鼻咽癌、肺癌、肠癌和胃癌，而肾癌和卵巢癌患者的死亡率增幅最大。

杂志配发的一篇评论文章说，这一分析结果颠覆了人们对50岁以下人群患癌症类型的认知。

虽然癌症在老年人中更为常见，但有证据表明，自20世纪90年代以来，在世界许多地区，50岁以下人群的患癌病例一直在上升。不过，这些研究大多集中在地区和国家差异上，很少有研究从全球视角或50岁以下人群患癌风险因素的角度进行系统研究。

为了填补这方面空白，研究团队利用《2019年全球疾病负担研究》中204个国家和地区29种癌症的数据，分析了14岁至49岁人群的癌症发病率、风险因素、死亡及癌症相关的寿命损失等数据。

从此次研究的患癌趋势来看，研究团队估计，到2030年，全球50岁以下人群的癌症新发病例数及相关死亡人数仍将继续走高，其中40岁至50岁人群风险最大。