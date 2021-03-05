入境防疫：513名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月5日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月4日，有20班国际航班自德国、阿联酋、埃及、马尔代夫、西班牙、匈牙利、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦

共有2 621名旅客抵达，其中2108名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，513名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有995名乘客，794人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，201人没有证明；

-有11班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1412名乘客，1100人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，312人没有证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共67名乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

-有1班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共3名乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共144名乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月3日自国外飞抵哈萨克斯坦的356名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】