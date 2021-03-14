513名公民未携带新冠检测证明飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月14日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月13日，有24班国际航班自德国、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2621名旅客抵达，其中2108名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，513名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有432名乘客，378人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，54人没有证明；

-有15班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2368名乘客，2169人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，199人没有证明；

-有2班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有326名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有138名乘客，80人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，58人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有160名乘客，70人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，90人没有证明；

-有1班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共 1名乘客携带冠状病毒PCR检测阴性证明抵达；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月12日自国外飞抵哈萨克斯坦的237名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】