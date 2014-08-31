加拿大一旅游大巴翻车 共有51名华人游客

哈通社阿斯塔纳电，据加拿大《温哥华太阳报》报道，一辆满载华人的旅游大巴北京时间29日在加拿大大不列颠哥伦比亚省中部发生翻车事故，包括多名中国游客在内的56人均有不同程度受伤。

美亚假期的营运总监甘先生今晨向《法制晚报》记者介绍，出事的旅游车上除了1名导游和1名司机外，共有51名华人游客，其中6人来自中国内地，2人来自台湾，43人是来自加拿大、美国的华人。另有2名日本游客和1名东南亚游客。 记者从大不列颠哥伦比亚省卫生局获悉，伤者中有7人生命垂危，另有6人伤势严重。 事发 旅游大巴高速翻车 车上56人全受伤 事故发生在当地时间28日下午2点30分左右，一辆满载华人的旅游大巴在距离温哥华市约280公里的梅里特高贵哈拉高速公路上突然发生翻车事故，导致车上56人均出现不同程度受伤。 报道称，据梅里特皇家骑警诺姆•弗莱明介绍，当时车体突然失控，撞向路中石墩，整辆车呈360度翻转，车身严重损毁。 加方出动6架直升机和20辆救护车救援，伤者随后被赶来救援的直升机送至附近医院。据警方初步分析，事故系大巴司机下坡时超速所致。 出事的旅游车当时正从落基山返回温哥华。组织此次旅行的华人旅行社"美亚假期"的工作人员Tolly今晨向法晚记者介绍，出事车辆是旅行社从一家巴士公司租来的。该旅行社的工作人员已分别前往各家医院协调处理该事件。 现场 有人被压车底 到处都是呼救声 事故发生后，有人被抛出车外，还有人被压在车底，也有乘客困在车内，现场一片混乱。 乘客物品及衣物四散，到处都是呼救声，有受轻伤乘客协助救出重伤乘客，有途经司机也出手协助。 目前，事故的原因仍在调查中，但是弗莱明也特别指出，据目前了解的情况来看，当时这辆旅游大巴是事发地唯一的车辆。 事发后，车辆周围聚集了不少人。当时正和家人前往温哥华的加拿大学生亚当•霍普维尔说，"旅游车滚了一圈，车身上全是血迹，游客的身上也浑身是血"。 连线 中国领馆：已启动应急机制 正核实伤员情况 中国驻温哥华总领馆领事李玥今晨接受《法制晚报》记者采访时表示，领馆已经启动应急机制，向加警方、旅行社和医院核实中国公民伤亡情况，要求加警方、医院、旅行社和当地省政府全力善后，安排主管领事赴医院探望受伤人员。因为接受救治的乘客目前分散在8家不同的医院，有关情况正在核实中。 李玥领事介绍，初步调查结果认为，事故是由于司机在下坡时超速行驶所致，高速运行的车辆因为开到隔离带草坪上引发了侧翻。 卫生局：24人留院观察 其中7人生命垂危 加拿大大不列颠哥伦比亚省卫生局媒体负责人达尔尚•琳赛告诉法晚记者，当地医院共留院收治了43名伤者。截止到北京时间今天凌晨1点30分，19人已经出院，还有24人留院观察。其中处于生命垂危状态的升至7人，另外6人伤势严重，11人为无生命威胁的轻伤。