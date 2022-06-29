美国得州移民卡车案死亡人数升至51人

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据中新社消息，美国得克萨斯州圣安东尼奥官员28日说，27日发生在当地的移民卡车案件死亡人数已升至51人。

27日，执法人员在圣安东尼奥西南部一辆拖挂式卡车内部及附近发现46具遗体，另有16人被送往医院接受治疗。美联社28日援引事发地所在的比尔县法官纳尔逊·沃尔夫的话说，后来又有5人在医院死亡。美国国土安全部负责调查该案的官员克雷格·拉拉比称，这是美国历史上死亡人数最多的一起人口走私案。

美国有线电视新闻网报道称，比尔县官员瑞贝卡·克莱-弗洛里斯28日说，死者中包括39名男性和12名女性。截至当日，至少有34名死者的身份已得到确定。根据弗洛里斯的说法，一些死者的年龄在18岁以下。墨西哥外交部长埃布拉德在社交平台上说，死者中已确认22人来自墨西哥，7人来自危地马拉，2人来自洪都拉斯。

美联社援引得州国会众议员亨利·奎利亚尔的话说，涉事卡车的司机和另外两人被捕。他说，这辆卡车通过得州拉雷多东北部35号州际公路上的边境巡逻检查站进入美国，尚不清楚卡车过站时是否载有移民。

长期以来，得州南部是非法越境的热点地区。拉拉比说，美国当局几乎每天都会在该区域发现载有移民的卡车。今年5月，美国边境执法人员在美墨边境逮捕非法移民近24万人次，创下新高，较去年同期增长约三分之一。