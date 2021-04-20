法国确诊病例累计超529万

哈通社/巴黎/4月20日 —— 据外媒报道，根据法国政府当地时间19日晚发布的统计数字，截至当天，法国新冠肺炎确诊病例累计5296222例。

受周末影响，19日的单日新增确诊病例数较少，为6696例。死亡病例单日新增447例，累计101180例。24小时入院患者2066例，目前共有住院患者31214例，其中重症患者5970例，24小时新入重症病房502例。数据显示，在实施封禁措施两周后，法国疫情仍然严重。

根据法国媒体19日披露的消息，负责为法国政府提供新冠肺炎疫情建议的科学委员会在最新建议中表示，尽管在巴西发现的新冠病毒变异毒株P1目前还未在法国本土大规模传播，但鉴于疫苗接种率不足，变异毒株P1可能在今年夏季成为在法国流行的主要病毒。由于法国海外省法属圭亚那毗邻巴西，科学委员会敦促政府在法国本土和海外领土同时采取相应措施，防止变异毒株P1大规模进入法国。

法国政府发言人阿塔尔19日公布了对从巴西、阿根廷、智利和南非入境法国旅客的加强防疫措施，包括实施为期10天的强制隔离。隔离措施同样适用于自法属圭亚那入境法国旅客。