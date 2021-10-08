日本千叶地震已致52人受伤

哈通社/东京/10月8日 —— 据新华社报道，日本千叶县西北部7日22时41分（北京时间21时41分）左右发生5.9级地震，据日本相关部门统计，截至目前本次地震已造成52人受伤。

8日凌晨，日本气象厅地震海啸监视课课长束田进也召开记者会，将7日晚震级由最初公布的6.1级下调为5.9级，震源深度由80公里修正为约75公里。总务省消防厅8日公布的统计结果显示，截至目前地震中受伤的人数达52人，至少4人重伤。

此次地震中，包括千叶县、埼玉县、东京都、神奈川县在内的整个东京圈震感强烈。其中，地震给东京的公共交通带来很大影响。8日上午，绝大部分公共交通线路经安全确认后恢复运行，但因发车时刻表紊乱，部分车次停运，车站出现排队长龙并有限制进站的情况。东日本铁路公司表示，预计东京及周边地区当天将近13万人出行会受到影响。7日晚地震发生时行驶在足立区的一列电车脱轨，目前仍未修复。

地震还给城市基础设施造成严重破坏。多地出现水管爆裂以及漏水、断水、停电等情况。千叶县袖浦市一家炼油厂以及埼玉县草加市一栋住宅楼在地震后发生火灾，消防部门正在调查火灾与地震之间的联系。

日本气象厅特别提示，今后一周特别是两三天内，还有可能发生同等规模地震，呼吁民众提前做好防范。

日本气象厅设定的地震震度由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级，共10个等级。尽管本次地震震源较深，但是东京都足立区观测到的震度达到5强，是东京都自2011年“3·11”大地震以来首次出现5强震度。