独联体各国合计确诊新冠病例已达53.6万 其中俄罗斯44万

哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 6月4日，独联体9个成员国合计新增1.1万多例新冠确诊病例。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月5日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了536 289例。

俄罗斯是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达441 108例，昨日单日新增病例8 831例。

白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达45 981例，单日新增865例。

哈萨克斯坦昨日新增245例，累计确诊人数达12 312例，在独联体国家中确诊人数居于第三高位。

其他6个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：

亚美尼亚: 11 221 / +697

摩尔多瓦: 9 018 / +223

阿塞拜疆: 6 522 / +262

塔吉克斯坦: 4 289 / +98

乌兹别克斯坦: 3 939 / +96

吉尔吉斯: 1 899 / +28

此外，乌克兰目前累计确诊病例已达25 411人，昨日新增588例病例。格鲁吉亚累计确诊801例，新增1例。

【编译：木合塔尔·木拉提】