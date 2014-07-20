梅西补缴税款成个人“纳税王” 缴纳5300万欧元

哈通社阿斯塔纳7月20日电，据人民网报道，尽管未能在巴西世界杯上夺冠，梅西仍是赛场上最好的球员。日前，他又创下一项纪录--成为今年西班牙纳税额度最高的个人。

到目前为止，梅西已向西班牙税务部门缴纳了5300万欧元税款。在今年西班牙个人纳税榜上，梅西遥遥领先，远超皇马俱乐部主席弗洛伦蒂诺这样的亿万富翁。梅西之所以纳税额度如此之高，是因为他还补缴了过去几年没有申报的个人所得税，其中包括2007、2008和2009年的肖像权收入，以及2010、2011和2012年部分个人所得税。 此前梅西曾陷入逃税丑闻，一度遭到西班牙检察部门的起诉。世界杯期间，梅西把过去几年漏缴的4140万欧元个人所得税全部补缴，检察部门也就不再追究。除补缴过去欠下的税款，梅西这次还非常积极地把去年的1200万欧元个人所得税也缴了。按西班牙相关规定，2013年的个人所得税可在2014年8月之前缴纳。 有统计显示，梅西在近7年已在西班牙缴纳了超过1亿欧元的个人所得税。梅西今年又与巴萨续约到2018年，预计他职业生涯中至少将为西班牙缴纳2亿欧元的个人所得税。