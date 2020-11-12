自年初以来，卡拉干达州已吸引5300亿坚戈的投资

哈通社/卡拉干达/11月12日--据卡拉干达州政府新闻处消息，根据2020年前10个月的结果，卡拉干达州已吸引5300亿坚戈的投资，其中83％为私人投资。该州正在实施45个新的投资项目，创造了超过1.25万个就业岗位。其中，今年年底将推出11个新的生产设施，将创造超过2500个稳定工作岗位。

卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克在简报会上介绍了卡拉干达州社会经济发展情况。

州长表示：“目前，卡拉干达州的经济在关键发展指标方面显示出积极态势。工业在该州GDP中所占的份额超过50％。根据2020年前10个月的结果显示，该州的工业产值达到2.4万亿坚戈，比去年同期增长2.4％，其中制造业的增长率为4.6％。”

机械工程领域出现了新的增长点。正在萨兰县实施由中国宇通公司参与的公共汽车和专用设备生产项目。

此外，卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克与鞑靼石油公司（Татнефть）管理层签署了投资备忘录，将在卡拉干达州萨兰县合资建设汽车轮胎厂。该厂的年产能为350万个轮胎。

该工厂的建设将于2021年3月开始。这些项目的启动将卡拉干达州经济的多元化产生积极影响，并将使机械工程的在该州GDP中所占的份额增加2倍。

【编译：阿拉依】



