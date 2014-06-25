经济观察：全球石油储量将仅够用53年

石油仍是世界上的主要燃料，但其在各类能源中所占比例已连续14年下降，其中去年已低于33%。据国外分析师计算，如保持现有开采水平，则全球石油储量将仅够用53年，天然气够用55年。去年俄罗斯开采的石油占全球产量的12.9%，仅比排全球第一位的沙特阿拉伯低0.2个百分点。但俄已探明石油储量的份额要少得多，仅占全球总储量的5.5%。这意味着俄罗斯正在加速消耗自己的石油资源储量。

西伯利亚将获得上万亿美元开发油田

一如既往，俄罗斯石油产量的增长将来自西伯利亚。据俄罗斯副总理德沃尔科维奇预计，今后20年内将有超过一万亿美元投资用于东西伯利亚油田的开发和管道建设。到2035年，俄对"东方"国家出口石油和石油产品的规模将从目前占总量的12%提高到35%。

这是一个客观进程，因为欧洲市场对石油产品的需求正在减少，而中国和其他亚太国家的情况则正相反，但在可预见的未来欧洲仍将是俄罗斯天然气和石油的主要买家。目前，各大油气公司还面临着采用现代化技术以提高岩层出油率并使难采储量的开采变得有利可图的任务。俄罗斯政府正在讨论石油行业的所谓"税务机动"参数。

俄罗斯的"页岩气革命"

英国BP公司执行董事罗伯特•达德利（Robert Dudley）认为，俄罗斯是具有清晰的页岩油气开采前景的四个国家之一，另外三个是阿尔及利亚、中国和阿根廷。BP在报告中称，到2035年南美每天将开采70万桶页岩油，俄罗斯的开采量将达到每天80万桶。与此同时，国际能源署专家认为，美国的页岩气革命不可能在其他国家复制，页岩油近期内也不会对市场产生重要影响。

此外，美国从页岩层中开采的石油数量急剧增加已导致沙特阿拉伯和委内瑞拉不得不寻找包括亚洲国家在内的新的销售市场。美国能源情报局早前曾宣布，俄罗斯的页岩油储量多于美国。俄最大的页岩油田位于巴热诺夫岩层，储量预计超过1.24万亿桶。经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）分析师认为，到2020年该油田每天将能生产100~200万桶石油。

（文章取自透视俄罗斯网站）