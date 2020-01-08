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    08:28, 08 一月 2020 | GMT +6

    自由民主党赢得53个席位 成为乌兹别克斯坦议会第一大党

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    哈通社/塔什干/1月8日 – 乌兹别克斯坦公布了该国最高会议立法院和地方议员选举最终结果。

    根据乌兹别克斯坦国家通讯社发布的消息，共有来自五个政党的744名候选人参加了此次选举，最终选出了立法院150名议员的议席。

    选举活动与2019年12月22日正式开始，包括身处境外的公民在内，总计有1396万3627名选民参加了投票，占该国登记选民总数的67.8%。

    其中有15万人通过提前投票方式参加了选举投票。

    此次选举中，乌兹别克斯坦也是首次允许身在国外的公民参与投票。

    由于150个议席中，有25个席位未能达到规定的选票支持率，选举委员会在2020年1月5日对这25个议席进行了第二轮重新选举。

    选举最终结果如下：乌自由民主党赢得53个席位，成为议会第一大党；«民族复兴»民主党36个席位；«公正»社会民主党24个席位；人民民主党22个席位；生态党获得15个席位。

    150名议员中女性占32%（48人）。

    上一届议会议员中有39人连任。

    新当选议员当中，有9名议员为30岁以下的青年，30~50岁之间的议员有97人，50岁以上议员44人。

    乌孜别克族议员占当选议员总数的87%（130人）。

    其余20名议员的民族属性分别是：卡拉卡尔帕克5人、俄罗斯5人、哈萨克3人、塔吉克3人、吉尔吉斯1人、土库曼1人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    选举 中亚 乌兹别克斯坦 议会 黄金储备
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