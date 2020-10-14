哈萨克斯坦在世界医疗保健排名中排名第53位

哈通社/努尔苏丹/10月14日--据Ranking.kz网站消息，在全球最大的数据库Numbeo今年公布的世界医疗保健水平排名中，哈萨克斯坦在93个国家中排名第53位。与此同时，我国是独联体国家中医疗体系质量指数最高的国家。

哈萨克斯坦的医疗保健水平排名超过了白俄罗斯（第59位）、俄罗斯（第63位）、乌克兰（第78位）和阿塞拜疆（第91位）。

该评级主要评估医疗保健系统、医疗设备水平、医护人员的专业水平、诊所的服务成本和其他指标。世界排名前五名的国家/地区包括台湾、韩国、法国、日本和丹麦。

2020年1月至7月，我国已累计提供了价值7492亿坚戈的医疗服务，同比增长19.2％。其中80.4％的医疗服务由国家预算支付，11.8％的医疗服务由公民自费承担，7.8％医疗服务由企业承担。

就地区而言，阿拉木图市排名第一，提供了价值为1285亿坚戈的医疗服务，比去年同期增长22.6％。

位于第二位和第三位的分别是努尔苏丹市（1042亿坚戈，增长10.1％）和卡拉干达州（531亿坚戈，增长24％）。前三名占我国提供的服务总量的三分之一以上。

早前报道，根据年度出版物《美国新闻与世界报道》（US News&World Report），在2020年世界最佳旅行国家的排名中，哈萨克斯坦排名第70位。

【编译：阿拉依】