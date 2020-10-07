哈萨克斯坦在世界最佳旅行国家排名中排名第70位

哈通社/努尔苏丹/10月7日--据energyprom.kz网站消息，根据年度出版物《美国新闻与世界报道》（US News&World Report）），在2020年世界最佳旅行国家的排名中，哈萨克斯坦排名第70位。去年，我国排名第72位。

因冠状病毒大流行，导致游客数量减少。截至2020年上半年，由住宿场所（例如酒店、汽车旅馆、露营地、旅游基地、​​招待所、度假屋、寄宿房等）提供的服务量仅为280亿坚戈，比去年同期减少了1.8倍。与此同时，2019年我国该行业的服务量达到1205亿坚戈，与上一年相比增长15.9％。

阿拉木图市（83亿坚戈）和努尔苏丹市（58亿坚戈）提供的服务量最大，这两个城市提供的服务量总份额超过全国的一半。随后是阿克莫拉州和阿特劳州（每个州19亿坚戈）。

2020年1月至6月，累计为140万人次提供了住宿服务，比去年同期减少1.8倍。阿拉木图市（35.32万人次）和努尔苏丹市（19.17万人次）以及东哈州（13.48万人次）在接待游客人数方面处于领先地位。

【编译：阿拉依】



