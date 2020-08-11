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    10:23, 11 八月份 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦银行卡在用发卡数量增长54.7%

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    哈通社/努尔苏丹/8月11日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2020年6月1日，哈银行卡在用发卡数量为3880万张，同比增长54.7%；持卡人数达3320万人次，同比增长52.3%。其中，借记卡占比达79.6%，信用卡占比17%，有信用额度的借记卡和预付卡占比分别为2.3%和1.1%。

    2020年1-5月，哈银行卡交易总额达16.01万亿坚戈，同比增长53.9%；交易数量达9.378亿笔，增长73.2%。

    统计期内，银行卡非现金交易数量达8.14亿笔，增长1.1倍；交易总额达9.97万亿坚戈，增长1.4倍。完成银行卡提现交易数量1.239亿次，提现总额达6.04万亿坚戈，同比分别减少17.3%和3.3%。

    非现金交易主要通过互联网/手机银行（交易数量占比50.6%，交易金额占比78.9%）和POS机（数量占比49.2%，金额占比20.4%）完成；取现业务主要通过自动柜员机完成（数量占比98.8%，金额占比92.9%）。

    截至2020年6月1日，哈境内共有22家二级银行以及哈邮政公司可发行支付卡。其中，国际支付卡主要有VISA、万事达、银联、美国运通和大莱卡（Diners Club）；本地支付卡主要有哈人民银行发行的阿尔金卡、哈萨克斯坦花旗银行发行的本地卡，以及Kaspi银行的Kaspi.kz支付系统。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    金融 统计 经济 黄金储备
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