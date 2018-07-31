印尼成功撤离543名被困火山游客

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 - 据新华社消息，印度尼西亚抗灾署31日确认，已成功撤离543名被困在印尼西努沙登加拉省龙目岛林贾尼火山的登山人员。

印尼抗灾署发言人苏托波当天在官方推特上说，包括189名外国游客、173名本地游客、31名导游和150名挑山工在内的543名登山人员已在印尼联合救援队帮助下于30日成功撤离。



苏托波说，截至目前山上还有6名本地登山人员，联合救援队31日早上已与他们会合，预计31日下午将完成撤离。目前所有人员健康和安全状况良好。



哈萨克斯坦外交部此前公布的消息称，被困人员中无哈萨克斯坦公民。



龙目岛29日发生6.4级地震，岛上的林贾尼火山因地震引起山体滑坡，阻断多条登山道路，数百名各国登山人员被困，印尼立即组成联合救援队对被困游客展开紧急救援。



印尼抗灾署公布的数据显示，截至31日早上，地震已造成16人死亡、228人重伤、127人轻伤、1454座建筑物损毁，5141名当地居民被撤离。自29日起，林贾尼火山国家公园内的登山路线全部关闭。



海拔3726米的林贾尼火山位于龙目岛中北部，是印尼第二高火山，也是印尼知名的旅游目的地。



【编辑：木合塔尔·木拉提】