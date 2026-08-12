546名候选人角逐134个席位：库鲁尔泰面临怎样的政治竞争

在这位专家看来，这一新机构的主要任务之一，是推动解决国内面临的社会经济问题。

“议员们将致力于改善居民的社会经济状况，并推动通过能够解决地方民众实际问题的相关预算法律。”凯达洛娃表示。

从这一角度来看，在遴选库鲁尔泰议员时，有必要重视各政党的政治立场以及候选人的专业水平。因为议员的素质，将直接影响其能否在立法层面有效维护民众利益。与此同时，立法程序的变化也将进一步凸显这一新机构的作用。此前，法律草案通常先在马吉利斯（议会下院）审议，随后提交参议院（议会上院），而今相关工作将在库鲁尔泰框架下进行。

政治竞争同样不容忽视。目前，已登记参选议员的候选人共有546名，而库鲁尔泰共有134个席位，7个政党参加选举。这些数字显示出较高的政治竞争程度，也意味着各政党和候选人需要承担更多责任。

“在这种情况下，各政党能够在多大程度上对立法权产生影响，也将成为值得关注的问题。”她说。

这位政治学者认为，库鲁尔泰能否有效发挥作用，与其能否将民众面临的问题及时传递给权力机关密切相关。

“新机构面临的主要任务，是进一步畅通政府与社会之间的联系。议员是人民的代表，应当把社会的声音传递给权力机关。同时，政党也不应只在政治时期保持活跃。”她表示。

值得一提的是，在哈萨克斯坦即将产生的新一届民选机构——库鲁尔泰的工作中引入“e-Parliament”（电子议会）系统，被视为当前的重要举措之一。此前，国家元首在议会会期闭幕时发表讲话指出，有必要在专家和积极公民参与下，对重要法律草案进行广泛讨论，并建议在这一过程中更加有效地运用数字工具。