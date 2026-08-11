数字化如何赋能哈萨克斯坦库鲁尔泰？

日前，政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎斯兰·马迪耶夫表示，目前“e-Parliament”平台的试点版本正在根据库鲁尔泰的实际需求进行适配。

新系统不仅能够推动立法程序数字化，还将为一系列工作流程实现自动化提供便利。具体而言，相关部门计划利用国家人工智能平台开展翻译、起草会议纪要以及准备公务信函等工作。

阿尔法拉比哈萨克国立大学政治学和政治技术系高级讲师艾格林·朱尼索娃认为，立法权力数字化不应仅限于电子文件流转或会议在线直播。为解决这一问题，她建议引入“统一数字法案图谱”。

“新宪法生效以及库鲁尔泰选举确定，意味着我国正在转向一种建立在公开、问责以及社会广泛参与国家决策基础上的立法权力新模式。现代数字工具应成为这些变化不可分割的一部分。如今，有关法律草案起草的信息往往分散在不同平台上，这给公民和专家了解文件在讨论过程中如何发生变化带来了困难。可以通过建立统一的数字法案图谱来解决这一问题，将法案发起人、专家评审意见、提出的修正案、讨论进程以及表决结果等信息集中起来，从而让整个立法过程更加公开、透明和易于理解。”朱尼索娃表示。

这位专家认为，新技术应当服务于提高立法过程透明度，并帮助议员作出更加高质量、更加有依据的决策。

“在法律草案准备过程中，让公民不仅能够看到法律最终文本，还能够了解其起草、讨论和完善的全过程非常重要。在这一过程中，数字化解决方案应当进一步增强社会对立法工作的信任，并在社会与议员之间建立有效的反馈机制。我们可以利用人工智能技术，为法律草案配上通俗易懂的简要说明，发展公民数字参与机制，同时利用相关技术发现法律法规之间的矛盾，并对社会各界提出的意见进行系统梳理。”她说。

朱尼索娃同时指出，库鲁尔泰的新模式将进一步强化政党的作用，并提升不同政党纲领之间的竞争。

据此前报道，哈萨克斯坦政治学者艾巴尔·奥尔扎耶夫表示，将人工智能技术引入立法机构工作，有望显著提高法律草案分析和法律审查效率，尤其是在处理大规模法律数据、识别法律冲突等方面具有明显优势。