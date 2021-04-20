韩国新增549例新冠确诊病例 累计115195例

哈通社/首尔/4月20日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部20日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例549例，累计确诊11.5195万例。

单日新增病例较前一天增加17例，连续两天少于600例。鉴于周末检测数量减少的影响通常会持续至周二，难以断言疫情蔓延趋势有所好转。加上，近期首都圈疫情持续蔓延，非首都圈的单日新增病例也连日以三位数增长，感染途径不明病例占比超过27%，确诊病例规模随时可能增加。

当天新增病例中社区感染病例529例，首都圈共发生349例，分别是首尔市147例，京畿道184例，仁川市18例。此外，釜山市、庆尚南道各29例，蔚山市21例，庆尚北道20例，江原道18例，忠清南道16例，忠清北道14例，大邱市12例，大田市8例，光州市、全罗南道各4例，全罗北道3例，世宗市、济州道各1例。

境外输入性病例20例，其中10例在入境检疫过程中确诊，10例在入境后隔离期内确诊。从来源地来看，菲律宾、印度各4例，印度尼西亚3例，巴基斯坦、新加坡、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊拉克、日本、保加利亚、秘鲁、美国各1例。

当天新增1例死亡病例，累计死亡1802例，平均致死率1.56%。治愈并解除隔离的病例新增753例，累计10.5227万例。正在接受隔离治疗的患者为8166例。迄今共有845.8592万人接受病毒检测，其中827.6807万人呈阴性，6.659万人的结果待出。