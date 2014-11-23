中国四川康定地震增至五死54伤

哈通社阿斯塔纳11月23日电，据外媒报道，中国四川甘孜州当局表示，以藏人聚居为主的康定县里氏6.3级地震增至五人死亡、54人受伤。

中国中央电视台星期天（11月23日）引述甘孜州政府新闻办公室称，地震共造成7.95万余人受灾、2.58万户房屋受损，6200余人须转移安置。 中共甘孜州州委宣传部稍早前称，伤者主要为轻伤，但有11人病危或病重；新华社称，地震还造成省道211线巴朗口道路中断，不过震中康定县城水电通讯正常。 中国国家主席习近平与总理李克强分别作出救灾批示。李克强提到，灾区地处高寒山区和民族地区，要抓紧核实灾情，全力以赴组织抢险救援，最大程度减少灾害损失。 地震在北京时间星期六（22日）16时55分（格林尼治标准时间8时55分）发生。据美联社报道，美国地质调查局也记录到这次地震，强度为里氏5.9级。 官方《四川日报》引述四川省地震预报研究中心主任杜方称，地震震中塔公乡位于鲜水河断裂带，属活跃断裂带。 甘孜州多处地点有楼房在地震中损坏。地震震中位于康定县塔公乡。 中国民政部表示已从中央救灾储备物资向灾区调拨棉帐篷1000顶、棉被2000床和棉大衣2000件；解放军成都军区甘孜分区向震中运送发电机等物资。 康定位于四川西部、甘孜州东部，是甘孜州首府，位处"南方丝绸之路"--茶马古道之上，素有"川藏要冲"等称号，国民政府年代是西康省省会。 据县政府网站资料，当地目前近70%人口为藏族、30%为汉族。 自2008年发生汶川大地震造成近9万人死亡后，四川大幅收紧楼房建设标准。康定县政府一名值班人员向美联社记者强调，县内新建楼房必须能抵受里氏八级地震冲击。