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    18:37, 07 9月 2016 | GMT +6

    长期闭门不出 日本有54万"隐蔽族"

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    哈通社阿斯塔纳9月7日电 据联合早报网消息，日本内阁府7日公布的调查结果称，据推算，既不工作也不上学、六个月以上闭门不出且不与家人以外的人交流的15至39岁"隐蔽族"，在全国共有54.1万人。

    共同社报道，这是内阁府继2010年后，再次开展此项调查。

    与上次调查时相比，"隐蔽族"人数虽减少约15万人，但仍超过50万人，人数较多。

    随着35岁以上成为"隐蔽族"的人数倍增，这一人群呈现出的"长期化和大龄化"趋势，也使得对包括40岁以上人群在内进行更详细调查成为必不可少的工作。

    内阁府认为，"对隐蔽族的支援应该是取得了一定成效"。

    此次调查于2015年12月实施。调查员访问了5000户有15至39岁成员的家庭，就本人及家人外出频率、开始闭门不出的年龄及起因、持续时长等进行了询问。

    调查显示，起始年龄中35至39岁占10.2%，较上次调查多出一倍。20至24岁也达到34.7%，上升约13个百分点。起因除了"不上学"之外最多的便
    是"无法适应职场"，表明"隐蔽族"大多为就业或职场人际关系所困扰。

    闭门不出的时长方面，"7年以上"以34.7%居首，3至7年占到40.8%，长期化趋势凸显。

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    国际 社会 日本 黄金储备
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