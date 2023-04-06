哈萨克斯坦企业家同阿塞拜疆供应商签署价值5500万美元的出口合同

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--据贸易和一体化部新闻处消息，4月4日至5日，在阿塞拜疆首都巴库举行的经贸洽谈会期间，哈萨克斯坦公司签署了价值5500万美元的出口合同。

哈阿两国政府间委员会第19次会议前夕，QazTrade贸易政策发展中心组织了一个经贸代表团出访阿塞拜疆，20多家哈萨克斯坦生产商参与其中，涉及各个领域，包括食品生产、冶金和金属加工、IT服务、化工、建筑和机械制造。阿塞拜疆方面派出了由100多家企业代表组成的经贸代表团。

双方进行了B2B形式的双边谈判，包括两国国营公司和商界代表。哈萨克斯坦访问团与阿塞拜疆大型零售连锁店和分销商进行了面对面谈判。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫表示，B2B模式的会面将会进一步加强哈萨克斯坦与其他国家的经贸互动。

海拉特·托热巴耶夫表示，哈萨克斯坦企业家对阿塞拜疆市场有浓厚的兴趣，但两国之间贸易潜力还未完全发挥，双方可以联手共同开发第三国市场。此外，重要的国际运输走廊也通过两国领土。

根据经贸浅谈结果，哈萨克斯坦与阿塞拜疆同行就电池、钢板和食品的供应达成了协议，签订的合同总额达5500万美元。哈萨克斯坦企业家们表示将继续就向阿塞拜疆供应本国产品进行谈判。

【编译：阿遥】