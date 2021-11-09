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    20:51, 09 11月 2021 | GMT +6

    国家基金外汇资产达551亿美元

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    哈通社/阿拉木图/11月9日-- 哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃9日表示，10月，国家基金的外汇资产达551亿美元。

    初步数据显示，截至10月底，哈萨克斯坦国家基金的外汇资产略增长至551亿美元。

    10月，国家基金为完成保障性和定向转移支付任务，累计出售9.88亿美元的外汇资产，相当于4200亿坚戈。

    同时，向国家预算转入4280亿坚戈。

    据其介绍，10月份，国家基金的收入为1030 亿坚戈。

    副行长介绍说，通过国家基金资产战略配置，10 月份股市开始复苏并进一步增长。

    “截至10月底，国家基金投资收益为正，达8.71亿美元，主要由股票和黄金分别增长5.69%和3.78%构成。 ”

    副行长介绍说，通过国家基金资产战略配置，10 月份股市开始复苏并进一步增长。截至10月底，国家基金投资收益为正，达8.71亿美元，主要由股票和黄金分别增长5.69%和3.78%构成。

    年初以来，国家基金投资收益有所回升，达20亿美元，增幅为3.44%。

    她表示， 11 月份股价将继续增长。

    “自11月初以来，国家基金的投资收益又增加了4.7亿美元。”副行长说。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 统计 经济 黄金储备
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