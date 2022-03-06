撤侨进程：已自乌克兰撤离553名哈国公民

哈通社/努尔苏丹/3月6日 -- 哈萨克斯坦自乌克兰撤侨进程仍在持续开展当中，截至目前已从乌克兰将553名哈国公民转移至安全地带。

据哈萨克斯坦外交部消息，自撤侨行动启动以来，在哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆安排的车辆护送下，共有553名在乌哈国侨民经过绿色通道被疏散到了乌克兰周边国家。其中，526人在波兰，21人在摩尔多瓦，5人在匈牙利。

哈萨克斯坦派出的撤侨专机，迄今已分三批从波兰接回432名哈萨克斯坦公民。撤侨专机由阿斯塔纳航空公司提供，自波兰南部城市卡托维尔起飞。

阿斯塔纳航空公司正在进行第四架撤侨航班的起飞准备工作。航班仍将与此前的安排一样，前往波兰南部城市卡托维尔，从那里接回正在等待撤离的哈国公民。

哈萨克斯坦外交部驻外机构正在同乌克兰周边国家开展积极协调工作，确保哈国公民能够无障碍的从乌克兰进入上述国家避险，并将为这些公民提供所有需要的领事服务。

值得一提的是，目前从乌克兰撤出至欧盟国家的部分哈国公民，已经决定留在当地，暂不回国。

哈萨克斯坦外交部表示，目前尚有40名哈萨克斯坦公民处于乌克兰首都基辅，其中10人在哈驻基辅大使馆；在利沃夫的哈萨克斯坦荣誉领事馆有9名哈萨克斯坦公民；哈尔科夫还有7名哈萨克斯坦公民。此外，还有乘坐1辆撤离巴士的30名哈萨克斯坦公民正在乌克兰和波兰边境，等待入境波兰。

哈萨克斯坦驻基辅大使馆仍然在持续工作。

另据哈萨克斯坦阿塔梅肯企业家联合会消息，在乌克兰境内的军事行动开始以后，共有55辆属于哈国企业所有的长途货运卡车滞留在乌克兰境内，这些卡车上有47名哈萨克斯坦国籍驾驶员和8名其他国家国籍的驾驶员。

哈萨克斯坦外交机构在努力协助这些驾驶员离开乌克兰。目前已知，55辆长途货运卡车中，有31辆卡车已经成功离开，尚有24辆滞留。

哈外交部与所有客车司机均保持着联络，明确车辆动向，确保相关人员的安全。

哈萨克斯坦外交部表示，驻外机构将积极开展工作，确保撤侨进程顺利完成。

【编译：木合塔尔·木拉提】