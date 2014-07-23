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    10:30, 23 七月份 2014 | GMT +6

    土耳其逮捕55名涉嫌腐败高级警官

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    哈通社阿斯塔纳7月23日电，据外媒报道，土耳其当局22日逮捕了55名涉嫌腐败与滥权等罪名的高级警官。

    40名现役或退役警官在伊斯坦布尔被捕，其中包括前任伊斯坦布尔警方反恐分队负责人科斯(Omer Kose)。

    另外15名警官在其它地点被捕。

    标签:
    土耳其 黄金储备
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