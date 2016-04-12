人类飞往太空55周年（组图）

哈通社阿斯塔纳4月12日电 1961年4月12日，世界首位宇航员尤里•加加林在拜科努尔航天发射基地乘坐"东方号"宇宙飞船飞往太空。

联合国大会2011年4月７日应俄罗斯倡导通过决议，将每年的4月12日定为国际载人航天日，以纪念苏联宇航员尤里•加加林（1961年4月12日）乘坐"东方号"宇宙飞船首次飞入太空50周年。



2016年是哈萨克斯坦国家航天署成立25周年。



1991年10月2日，哈萨克斯坦首位宇航员托克塔尔・奥巴基洛夫在拜科努尔航天发射基地乘坐飞船飞往太空。就在拜科努尔发射基地，纳扎尔巴耶夫总统宣布了哈萨克斯坦国家航天署的成立。



1994年，哈萨克斯坦第二位宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫乘坐"联盟 TM-19号"飞船飞往国际空间站，并在空间站工作126天。



1998年，塔勒哈特•穆萨巴耶夫再次飞往国际空间站，在空间站工作208天。



2001年，塔勒哈特•穆萨巴耶夫第三次乘坐"联盟 TM-32号"飞船，8天后成功返回地球。



2015年9月2日，哈萨克斯坦第三名宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫乘坐"联盟 TMA-16M"飞船飞往国际空间站，8天后成功返回地球。（编译：小穆）









俄罗斯宇航员尤里•加加林 1961年4月12日 拜科努尔









哈萨克斯坦首位宇航员托克塔尔・奥巴基洛 1991年10月2日 拜科努尔













哈萨克斯坦第二位宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫















哈萨克斯坦第三名宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫