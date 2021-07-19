气候变化绩效指数公布 哈萨克斯坦排名全球第55位

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 根据德国观察、新气候研究所和国际气候行动网络联合发布的《2021年气候变化绩效指数报告》(CCPI)，哈萨克斯坦以28.04分在全球61个国家和地区中排名第55位。

独联体国家中，排名高于哈萨克斯坦的包括乌克兰（第20位）、白俄罗斯（第36位）和俄罗斯（第52位）。瑞典、英国和丹麦在榜单中排名靠前，分列4-6位。由于没有一个国家能够达到相应指标要求，榜单前三名空缺。中国排名位列第33位，美国排名垫底。

气候变化绩效指数排名是基于对温室气体排放、可再生能源、能源利用效率和气候政策四大类共14项指标进行评估得出的。哈萨克斯坦在四类评估中的得分分别为2.84（总分40分）、5.94（总分40分）、10.67（总分20分）和8.59（总分20分）。四大类评估得分最高的国家分别为瑞典、拉脱维亚、乌克兰和芬兰。

据哈能源部发布数据，2021年一季度，哈国内可再生能源发电装机总容量达到1705兆瓦，较去年同期（1361兆瓦）增长25.3%，超过2019年同期的2倍。其中，太阳能发电装机容量971.6兆瓦，增长21.8%，在可再生能源中的占比超过一半；风电装机容量496.3兆瓦，增长47.8%；小型水电装机容量229.3兆瓦，增长2.1%；生物质发电装机容量7.8兆瓦，增长177.3%。

2021年一季度，哈可再生能源发电总量8.141亿千瓦时，增长48.4%。其中，风能发电4.287亿千瓦时，增长73.5%；太阳能发电2.7亿千瓦时，增长37.6%；小型水电发电1.142亿千瓦时，增长9.3%；生物质发电110万千瓦时，增长84.2%。

一季度，可再生能源发电占哈全国发电总量的2.6%，去年同期占比为1.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】