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    22:29, 29 七月份 2021 | GMT +6

    东京奥运会：奖牌榜上哈萨克斯坦排第55位

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    哈通社/努尔苏丹/7月29日--东京奥运会7月29日的奖牌榜上，哈萨克斯坦的排名下滑3位，至第53位。

    第六个比赛日结束，哈萨克斯坦的奖牌数量并无变化，共收获3枚铜牌。

    根据7月29日的结果，获得奖牌的国家数量达到了66个。

    奖牌榜上，中国队以15金7银9铜升至第一。

    日本退居第二，15金4银6铜。

    美国排第3，14金14银10铜。

    截至729日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1.中国- 15-7-9

    2. 日本 - 15-4-6

    3. 美国 - 14-14-10

    4. 俄罗斯 - 8-11-9

    5. 澳大利亚- 8-2-10

    6. 英国 - 5-7-6

    7. 韩国- 4-3-5

    8. 法国 - 3-5-3

    9. 德国 - 3-3-7

    10. 意大利- 2-7-10

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
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